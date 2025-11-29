Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?
Konut ve taşıt alacaklar ile nakit ihtiyacı için ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor? Peki konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 150 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ev toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Bankalarca sunulan kredi faiz oranlarına bakıldığında son haftalarda ciddi bir değişimin olmadığı görülüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tüketicileri harekete geçirecek bir faiz indiriminin olmamasının kredi hacminde de artışları sınırlı tuttuğu ifade ediliyor.
Bu arada geçen hafta konut ve ihtiyaç kredisi hacminde artış devam ederken, taşıt kredisi hacminde ise düşüş yaşandı.
Piyasada dikkatler gelecek hafta açıklanacak kasım ayı TÜFE verilerine çevrildi. Bu ay TÜFE’deki artışın %1,3 civarında gerçekleşmesi ve son ayların en düşük rakamına gerilemesi bekleniyor.