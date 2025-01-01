Konut ilanı verecekler dikkat! Emlakta yeni dönem başladı: İşte EİDS hakkında merak edilenler...
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi bugün itibarıyla başladı. Artık yetki doğrulaması yapılmamış ilanlar yayınlanamayacak. Mevcut ilanların süresi dolduğunda yetki doğrulaması gerekecek. Ticaret Bakanlığı sistemi A'dan Z'ye anlatırken, işte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin merak edilenler...
Bugünden itibaren satılık ve kiralık konut ilanları yetki doğrulaması yapılmadan verilemeyecek. Mevcut ilanlar ise süresi dolduğunda aynı şekilde yetki doğrulaması yapılarak yeniden ilana verilebilecek. Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacak.
Sistem malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Bugünden itibaren yetki doğrulaması yapılmadan emlak ilanı verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı sistemi A'dan Z'ye anlatırken, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:
EİDS NEDİR?
EİDS, ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve elektronik ilan platformlarındaki taşınmaz ilanlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmayı amaçlayan bir doğrulama sistemidir.
EİDS KAPSAMINDA KİMLER İLAN VEREBİLECEK?
EİDS ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek. Birinci derece kan hısımları kişinin annesi, babası ve çocukları olarak kabul edilirken, ikinci derece hısımlar ise kişinin kardeşi, büyükbabası, büyükannesi, torunları olabilecek.