Konut ilanı verecekler dikkat! Emlakta yeni dönem başladı: İşte EİDS hakkında merak edilenler...

EİDS KAPSAMINDA KİMLER İLAN VEREBİLECEK?

EİDS ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek. Birinci derece kan hısımları kişinin annesi, babası ve çocukları olarak kabul edilirken, ikinci derece hısımlar ise kişinin kardeşi, büyükbabası, büyükannesi, torunları olabilecek.