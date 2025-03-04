Konut kredilerinde son durum! En düşük faiz oranını hangi banka veriyor?
Geçen hafta yüzde 2,74 olan en düşük konut finansmanı oranı bu hafta yüzde 2,68’e düştü. Şubatta enflasyonun beklenti altında kalması ve TCMB’den beklenen faiz indirimi sonrasında oranların daha da düşeceği ifade ediliyor. Mart ayının ilk haftasında en düşük konut kredisi oranları hangi bankalarda? 500 bin ve 1 milyon TL’nin geri ödeme tablosu nasıl oluştu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Piyasalarda şubat ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından dikkatler perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi.
Dün açıklanan verilere göre, enflasyon TÜFE aylık bazda %2,27 yükseldi. Yıllık enflasyon ise %39,05 seviyesine geriledi. Mevcut politika faizi ise %45 seviyesinde bulunuyor.
TCMB NE YAPACAK?
Yıllık enflasyonun, beklenti üzerinde gerilemesinin ardından TCMB’den de 250 baz puanlık faiz indirimi neredeyse kesinleşmiş oldu. Piyasada bazı analistler, yıllık TÜFE ile politika faizi arasındaki farkın 600 baz puana yaklaştığına dikkat çekerek; TCMB’den gelecek faiz indiriminin boyutunun da daha yüksek olabileceği görüşünü öne sürüyor.
KONUT KREDİSİNDE YENİ İNDİRİM
Politika faizinde beklenen indirim, tüketici kredileri cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Aralık ve ocak ayındaki toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kredi oranlarında da düşüş yaşanmıştı.