Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
Faizlerde son dönemde yaşanan yükselişe rağmen, konut kredilerinde en düşük oran yüzde 2,59 olarak devam ediyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 4 milyar 425 milyon TL arttı. Bu yükseliş, son 13 haftanın da en hızlı artışına işaret etti. 9 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı hangi bankalarda? 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Konut piyasasında son aylarda gözlemlenen hareketlilik devam ederken, kredi hacminde de artış sürüyor.
BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 28 Mart ile sona eren haftada;
- Konut kredisi hacmi 548 milyar 123 milyon TL’ye yükseldi.
- Bir önceki hafta söz konusu rakam 543 milyar 698 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.
- Böylece konut kredisi hacmine 1 haftalık artış 4 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ
Kredi hacimde 28 Mart haftasında yaşanan artış, miktar olarak da son 13 haftanın en yüksek artışına işaret etti.