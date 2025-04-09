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Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

Faizlerde son dönemde yaşanan yükselişe rağmen, konut kredilerinde en düşük oran yüzde 2,59 olarak devam ediyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 4 milyar 425 milyon TL arttı. Bu yükseliş, son 13 haftanın da en hızlı artışına işaret etti. 9 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı hangi bankalarda? 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi - Sayfa 1

Konut piyasasında son aylarda gözlemlenen hareketlilik devam ederken, kredi hacminde de artış sürüyor. 

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 28 Mart ile sona eren haftada;

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Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi - Sayfa 2

- Konut kredisi hacmi 548 milyar 123 milyon TL’ye yükseldi.

- Bir önceki hafta söz konusu rakam 543 milyar 698 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

- Böylece konut kredisi hacmine 1 haftalık artış 4 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.

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Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi - Sayfa 3

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ

Kredi hacimde 28 Mart haftasında yaşanan artış, miktar olarak da son 13 haftanın en yüksek artışına işaret etti.

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Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi - Sayfa 4

9 Nisan itibarıyla bankalarca sunulan konut kredilesi oranlarına bakıldığında, diğer kredilerde yaşanan faiz artışı, konut kredilerinde de görüldü. Ancak kamu bankaları faize dokunmadı ve “en düşük konut kredisi” oranı %2,59 olarak devam ediyor.

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