Konut kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

- Konut kredisi hacmi 548 milyar 123 milyon TL’ye yükseldi.

- Bir önceki hafta söz konusu rakam 543 milyar 698 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

- Böylece konut kredisi hacmine 1 haftalık artış 4 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.