Konut kredilerinde son durum! En uygun oran hangi bankada? İşte güncel oranlar
Konut piyasasında yaşanan son gelişmeler, ev sahibi olmayı düşünen vatandaşları konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya yöneltti. Mevcut faiz seviyelerini merak edenler, bankaların sunduğu kredi olanaklarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL'lik kredi tutarı için hesaplanan aylık ödemeler ile toplam geri ödeme miktarları, bankaların sunduğu avantajlı kampanyalar doğrultusunda şekilleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler, en uygun faiz oranlarını yakalamak adına bankaların kredi tekliflerini karşılaştırıyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları...
Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faiz oranları netleşti. Faizlerde yaşanan hareketlilik, hem konut almayı düşünenlerin ilgisini artırıyor hem de yeni kredi imkanlarını araştırmalarına neden oluyor. Banka banka açıklanan güncel konut kredisi faizleri, farklı ödeme planlarını da sunuyor.
Peki, 1 milyon TL'lik bir konut kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte konut kredisi faiz oranları...
Kendi evine sahip olma hayali kuranlar için en uygun faiz oranlarına sahip konut kredileri, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kredi teklifleri karşılaştırıldığında, en düşük faizli konut kredisi seçeneği %2,89 oranıyla öne çıkıyor.