Konut kredilerinde son durum! En uygun oran hangi bankada? İşte güncel oranlar

Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faiz oranları netleşti. Faizlerde yaşanan hareketlilik, hem konut almayı düşünenlerin ilgisini artırıyor hem de yeni kredi imkanlarını araştırmalarına neden oluyor. Banka banka açıklanan güncel konut kredisi faizleri, farklı ödeme planlarını da sunuyor.