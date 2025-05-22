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  4. Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları...

Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları...

Konut kredilerinde yükseliş sürerken, bu hafta en düşük oran yüzde 3,09 olarak gerçekleşiyor. Bu oranla çekilen 1 milyon TL kredinin geri ödemesi 3 milyon 806 bin TL’ye kadar çıktı. Faizlerde yaşanan yükseliş, ipotekli satışlara da yansıdı. Nisanda kredili satışlar, mart ayına göre düşüş kaydetti. En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL kredinin güncel geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...

Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları... - Sayfa 1

Konut kredisi faiz oranlarında yükseliş devam ediyor. Geçen hafta %2,79 olan en düşük konut kredisi oranı, bu hafta %3,09’a kadar yükseldi. TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası ile birlikte konut kredilerinin de maliyeti arttı.

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Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları... - Sayfa 2

Öte yandan son açıklanan verilere göre nisan ayında konut satışları, mart ayına göre %6,82 artarak 118 bin 359 adet oldu. Konut alımlarının, daha çok altın birikimlerinin bozdurularak gerçekleştiği belirtiliyor.

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Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları... - Sayfa 3

İLK 4 AYDA KREDİLİ SATIŞLAR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 4 ayında kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise şöyle:

-Ocak 2025: 16 bin 726 adet

-Şubat 2025: 16 bin 778 adet

-Mart 2025: 18 bin 225 adet

-Nisan 2025: 17 bin 465 adet

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Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları... - Sayfa 4

Rakamlar, yılın ilk 3 ayında kredili satışlarda artışa işaret etti. Ancak faizlerde yükselişle birlikte nisan ayında kredili satışların gerilemeye başladığı görüldü. Bu gelişme, tüketicilerin, konut kredisi talebinde de “beklemeye” geçtiğini gösterdi.

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