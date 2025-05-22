Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları...
Konut kredilerinde yükseliş sürerken, bu hafta en düşük oran yüzde 3,09 olarak gerçekleşiyor. Bu oranla çekilen 1 milyon TL kredinin geri ödemesi 3 milyon 806 bin TL’ye kadar çıktı. Faizlerde yaşanan yükseliş, ipotekli satışlara da yansıdı. Nisanda kredili satışlar, mart ayına göre düşüş kaydetti. En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL kredinin güncel geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Konut kredisi faiz oranlarında yükseliş devam ediyor. Geçen hafta %2,79 olan en düşük konut kredisi oranı, bu hafta %3,09’a kadar yükseldi. TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası ile birlikte konut kredilerinin de maliyeti arttı.
Öte yandan son açıklanan verilere göre nisan ayında konut satışları, mart ayına göre %6,82 artarak 118 bin 359 adet oldu. Konut alımlarının, daha çok altın birikimlerinin bozdurularak gerçekleştiği belirtiliyor.
İLK 4 AYDA KREDİLİ SATIŞLAR
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 4 ayında kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise şöyle:
-Ocak 2025: 16 bin 726 adet
-Şubat 2025: 16 bin 778 adet
-Mart 2025: 18 bin 225 adet
-Nisan 2025: 17 bin 465 adet