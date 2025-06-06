Konut kredilerinde yükseliş! En uygun oran hangi bankada? İşte 2 milyon TL’nin güncel ödemesi
Ev almak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 6 Haziran 2025 itibariyle konut kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. Özellikle 120 ay vadeyle 2 milyon TL kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını sık sık kontrol ediyor. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
6 Haziran 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyor.
6 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,95 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,25 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...