Konut kredisi faiz oranı güncellendi: 2 milyon TL'nin 10 yıllık geri ödemesi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranı 8. kez sabit tutmasıyla birlikte, bankalar konut kredisi faizlerini yeniden güncelledi. 120 ay vade ile 2 milyon TL'lik konut kredisi alacak vatandaşlar, geri ödeme koşullarını araştırmaya başladı. İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2024 Kasım ayına ilişkin faiz kararını perşembe günü açıkladı. Yüzde 50 olan faiz sekizinci kez sabit kaldı. Kredi faiz oranları azaldığında konut satışları artarken, faiz oranları yükseldikçe satışlarda gerileme görülüyor. Bu yıl konut kredili satışlar kredi faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle diplerdeydi. Ancak geçen ay kredi kullanımında sıçrama yaşandı.
İşte 2 milyon TL konut kredisinin ödemesi (120 ay)