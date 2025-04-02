Konut kredisi faiz oranları düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar
Ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. 2 Nisan itibarıyla, konut kredisi faiz oranları %2,59'a kadar düştü. Peki, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oldu?
Birkaç ay önce bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı %3,05 seviyesindeyken, bu oran %2,59’a kadar düştü. Bu gerileme ile birlikte, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik kredi kullanan bir kişinin aylık taksiti 31 bin 352 TL’den 27 bin 163 TL’ye indi. Toplam geri ödeme tutarı ise 502 bin TL azalarak 3 milyon 260 bin TL oldu.
2 Nisan itibarıyla, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi için bankalara göre aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şu şekilde belirlendi: