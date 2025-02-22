Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL krediye aylık 2.392 TL daha az ödeme fırsatı
TCMB'nin faiz kararının ardından bankalar kredi faizlerini düşürdü. Yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksiti 2.392 TL daha düşük olabilir. Peki bankaların konut kredisi faiz oranları ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın Ocak 2025’te politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5’ten 45’e çekmesi, konut kredisi faizlerinin de değişmesine neden oldu.
Konut kredisi faiz oranları bankalara göre farklılık gösterirken, en düşük faiz oranı yüzde 2,75 seviyesinde seyrediyor.
Yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksiti 2.392 TL daha düşük olabilir.
A habere konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, yeni faiz oranlarını değerlendirerek konut kredisi maliyetlerindeki düşüşü şu sözlerle açıkladı:
* Önceki faiz oranı: %3,05
* Güncellenen faiz oranı: %2,79
* 120 ay vadeli kredi taksiti (önceki): 31.952 TL
* 120 ay vadeli kredi taksiti (güncel): 28.960 TL
* Aylık fark: 2.392 TL
* Toplam tasarruf: 287.000 TL