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Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL krediye aylık 2.392 TL daha az ödeme fırsatı

TCMB'nin faiz kararının ardından bankalar kredi faizlerini düşürdü. Yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksiti 2.392 TL daha düşük olabilir. Peki bankaların konut kredisi faiz oranları ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL krediye aylık 2.392 TL daha az ödeme fırsatı - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın Ocak 2025’te politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5’ten 45’e çekmesi, konut kredisi faizlerinin de değişmesine neden oldu.

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL krediye aylık 2.392 TL daha az ödeme fırsatı - Sayfa 2

Konut kredisi faiz oranları bankalara göre farklılık gösterirken, en düşük faiz oranı yüzde 2,75 seviyesinde seyrediyor.

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL krediye aylık 2.392 TL daha az ödeme fırsatı - Sayfa 3

Yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksiti 2.392 TL daha düşük olabilir.

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL krediye aylık 2.392 TL daha az ödeme fırsatı - Sayfa 4

A habere konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, yeni faiz oranlarını değerlendirerek konut kredisi maliyetlerindeki düşüşü şu sözlerle açıkladı:

* Önceki faiz oranı: %3,05

* Güncellenen faiz oranı: %2,79

* 120 ay vadeli kredi taksiti (önceki): 31.952 TL

* 120 ay vadeli kredi taksiti (güncel): 28.960 TL

* Aylık fark: 2.392 TL

* Toplam tasarruf: 287.000 TL

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