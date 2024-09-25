Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 ve 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranı ve aylık ödemesi
Konut kredilerinde düşüş yaşandı. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? 1 ve 2 milyon TL'lik konut kredisinin 10 yıl vade ile faiz oranı, aylık ve toplam ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...
Konut almak isteyenlerin oranı her geçen gün artıyor. Yüksek kiralar nedeniyle kira ödemek yerine konut kredisi ödemek daha makul duruma geliyor.
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Son açıklanan verilerle birlikte konut kredilerinde de güncelleme yapıldı.
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Krediyle konut almak isteyenler için 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranları şöyle:
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AKBANK
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 62.149,24 TL
Toplam Ödeme: 7.482.528 TL
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