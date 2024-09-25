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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 ve 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranı ve aylık ödemesi

Konut kredilerinde düşüş yaşandı. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? 1 ve 2 milyon TL'lik konut kredisinin 10 yıl vade ile faiz oranı, aylık ve toplam ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...

Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 ve 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 1

Konut almak isteyenlerin oranı her geçen gün artıyor. Yüksek kiralar nedeniyle kira ödemek yerine konut kredisi ödemek daha makul duruma geliyor.

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 ve 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 2

Son açıklanan verilerle birlikte konut kredilerinde de güncelleme yapıldı.

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 ve 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 3

Krediyle konut almak isteyenler için 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranları şöyle:

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 ve 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı: %3,02

Aylık Taksit: 62.149,24 TL

Toplam Ödeme: 7.482.528 TL

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