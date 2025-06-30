Konut kredisi faiz oranları düşüşte: 3 milyon TL'nin 10 vadeli geri ödemesi ne kadar oldu?
2025 yılının başında düşüşe geçen konut kredisi faiz oranları, Nisan ayında Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla yükselişe geçti. Ancak Temmuz ayında beklenen faiz indirimi ile birlikte konut kredisi faizlerinde yeniden düşüş trendi başladı. Uzmanlar, konut finansman maliyetlerinin azalmasının, konut satışlarını olumlu etkileyeceğine dikkat çekiyor. 2025 Temmuz ayında konut kredisi faiz oranlarındaki bu gelişme, ev almak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.
2025 yılının başında gerileyen konut kredisi faiz oranları, Nisan ayında Merkez Bankası'nın faiz artışıyla tekrar yükselişe geçti. Ancak Temmuz ayında beklenen faiz indirimi, kredi faizlerinde yeniden düşüş trendinin başlamasına yol açtı.
Ev sahibi olmayı düşünenlerin yakından takip ettiği konut kredisi faizlerinde son dönemde önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta %2,95 olan en düşük faiz oranı, bu hafta %2,89’a gerileyerek piyasalarda sınırlı da olsa hareketlilik yarattı.
Peki, en düşük konut kredisi faizini hangi banka sunuyor? 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla, 120 ay (10 yıl) vadeli ve 3 milyon TL tutarındaki konut kredisi için aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları banka banka şöyle oldu: