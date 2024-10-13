Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 1.5 milyon TL'nin geri ödemesi
Kredi faizlerindeki düşüş ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış beklentisi, yatırımcıları konut alımına yönlendiriyor. İşte 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için 10 yıllık vadede aylık taksit tutarları
Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkulü yatırımcılar için güvenli bir liman olarak ön plana çıkarıyor. Konut alımlarında kullanılan krediler, gelecekteki ödeme yükünü hafifletme potansiyeli sunarken, faiz oranları ve aylık taksitler yatırım kararlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. 1,5 milyon TL’lik bir konut kredisi için 10 yıl (120 ay) vade ile bankalar tarafından sunulan faiz oranları ve ödeme planları arasında ise büyük farklılıklar bulunuyor.
İŞTE 1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN FAİZ ORANI VE AYLIK TAKSİT TUTARLARI
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Aylık Taksit: 58.955 TL
Toplam Geri Ödeme: 7.092.086 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,40
Aylık Taksit: 51.940 TL
Toplam Geri Ödeme: 6.251.836 TL