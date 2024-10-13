Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 1.5 milyon TL'nin geri ödemesi

Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkulü yatırımcılar için güvenli bir liman olarak ön plana çıkarıyor. Konut alımlarında kullanılan krediler, gelecekteki ödeme yükünü hafifletme potansiyeli sunarken, faiz oranları ve aylık taksitler yatırım kararlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. 1,5 milyon TL’lik bir konut kredisi için 10 yıl (120 ay) vade ile bankalar tarafından sunulan faiz oranları ve ödeme planları arasında ise büyük farklılıklar bulunuyor.