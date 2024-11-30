Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte, 2,5 milyon TL'nin geri ödemesi!
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranlarında güncellemeler yapıldı. Bu değişiklikle birlikte, 2,5 milyon TL tutarındaki kredi için aylık taksitler de yeniden hesaplandı.
Ev sahibi olmak isteyen vadandaşlar, konut kredisiyle ilgili gerekli bilgileri araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından faiz oranları güncellenirken, 2,5 milyon TL konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar da belli oldu.
İşte ödeme planları...
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