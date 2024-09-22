Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi...
Kredi faizinde düşüş ve gayrimenkul fiyatlarında artış öngörenler konuta yöneldi. Konut kredisinde en uygun oran yüzde 3'ten başlıyor yüzde 6.99'a kadar çıkıyor...
Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul yatırımlarını güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor. Bu ortamda alınan krediler, gelecekte ödeme kolaylığı sunuyor.
1 | 10
İşte 3 milyon TL'nin aylık taksit tutarları...
2 | 10
AKBANK (İLK EVİM KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 93.223,87 TL
Toplam Ödeme: 11.216.484 TL
3 | 10
ING (KONUT KREDİSİ)
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 97.962,27 TL
Toplam Ödeme: 11.780.592 TL
4 | 10