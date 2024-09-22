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  4. Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi...

Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi...

Kredi faizinde düşüş ve gayrimenkul fiyatlarında artış öngörenler konuta yöneldi. Konut kredisinde en uygun oran yüzde 3'ten başlıyor yüzde 6.99'a kadar çıkıyor...

Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi... - Sayfa 1

Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul yatırımlarını güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor. Bu ortamda alınan krediler, gelecekte ödeme kolaylığı sunuyor.

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Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi... - Sayfa 2

İşte 3 milyon TL'nin aylık taksit tutarları...

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Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi... - Sayfa 3

AKBANK (İLK EVİM KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 93.223,87 TL
Toplam Ödeme: 11.216.484 TL

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Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi... - Sayfa 4

ING (KONUT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 97.962,27 TL
Toplam Ödeme: 11.780.592 TL

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