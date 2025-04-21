  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konut kredisi faiz oranları nasıl? 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları nasıl? 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

Ev sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Nisan 2025 itibarıyla bankaların güncel faiz oranlarına göre, 1 milyon ve 3 milyon liralık konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte Cnbc-e'de yer alan habere göre banka banka güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planı...

Konut kredisi faiz oranları nasıl? 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Akbank

1.000.000 TL
- 120 Ay Vade
- 3,15% Faiz
- 32 bin 280,98 TL
- 3 milyon 901 bin 477 TL toplam ödeme

3.000.000 TL
- 120 Ay Vade
- 3,15% Faiz
- 96 bin 842,93 TL
- 11 milyon 658 bin 911 TL

1 | 12
Konut kredisi faiz oranları nasıl? 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

DenizBank

1.000.000 TL
- 120 Ay Vade
- 3,81% Faiz
- 38 bin 533,65 TL
- 4 milyon 642 bin 738 TL toplam ödeme

3.000.000 TL
- 120 Ay Vade
- 3,81% Faiz
- 115 bin 600,94 TL
- 13 milyon 900 bin 812 TL toplam ödeme

2 | 12
Konut kredisi faiz oranları nasıl? 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

Garanti Bankası

1.000.000 TL
- 120 Ay Vade
- 3,09% Faiz
- 31 bin 722,98 TL
- 3 milyon 838 bin 207 TL toplam ödeme

3.000.000 TL
- 120 Ay Vade
- 3,12% Faiz
- 96 bin 5,17 TL
- 11 milyon 562 bin 70 TL toplam ödeme

3 | 12
Konut kredisi faiz oranları nasıl? 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

Halkbank

1.000.000 TL
- 120 Ay Vade
- 2,59% Faiz
- 27 bin 162,91 TL
- 3 milyon 286 bin 124 TL toplam ödeme

4 | 12