Konut kredisi faiz oranları nasıl? 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

Akbank

1.000.000 TL

- 120 Ay Vade

- 3,15% Faiz

- 32 bin 280,98 TL

- 3 milyon 901 bin 477 TL toplam ödeme

3.000.000 TL

- 120 Ay Vade

- 3,15% Faiz

- 96 bin 842,93 TL

- 11 milyon 658 bin 911 TL