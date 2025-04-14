Konut kredisi faiz oranları ne? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte tablo
Türkiye'de ihtiyacın dışında önemli yatırım aracı olarak görülen konutlar için güncel kredi oranları bankaların web sayfalarında yer aldı. 120 ay vade ile 2 milyon TL veren bazı bankaların faiz oranları, aylık ödeme ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Kamu bankaları ve özel bankalar güncel konut kredisi faiz oranlarını web sayfalarından paylaştı.
Konut kredileri halen yüksek seviyesini korurken, devlet bankalarından kredi çıkartmanın da birçok zorlukları bulunuyor.
120 ay vade ile 2 milyon TL veren bazı bankaların faiz oranları, aylık ödeme ve toplam geri ödeme tutarları şöyle: