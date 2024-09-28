Konut kredisi faiz oranları ne? İşte 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi
Konut kredilerinde faiz oranları güncellendi. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? 1 ve 2 milyon TL'nin aylık ödemesi ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar ve banka banka liste...
Konut almak isteyenlerin oranı her geçen gün artıyor. Yükselen kiralar nedeniyle kira ödemek yerine konut kredisi ödemek daha makul hale geliyor.
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Son açıklanan verilerle birlikte konut kredilerinde de güncellemeler oldu.
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Krediyle konut almak isteyenler için 1 milyon TL'nin faiz oranları ve geri ödemesi şöyle:
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Ziraat Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000
Taksit Tutarı: 28.966,10 TL
Faiz Oranı: % 2,79
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