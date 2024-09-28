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  4. Konut kredisi faiz oranları ne? İşte 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi

Konut kredisi faiz oranları ne? İşte 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi

Konut kredilerinde faiz oranları güncellendi. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? 1 ve 2 milyon TL'nin aylık ödemesi ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar ve banka banka liste...

Konut kredisi faiz oranları ne? İşte 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi - Sayfa 1

Konut almak isteyenlerin oranı her geçen gün artıyor. Yükselen kiralar nedeniyle kira ödemek yerine konut kredisi ödemek daha makul hale geliyor.

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Konut kredisi faiz oranları ne? İşte 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi - Sayfa 2

Son açıklanan verilerle birlikte konut kredilerinde de güncellemeler oldu.

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Konut kredisi faiz oranları ne? İşte 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi - Sayfa 3

Krediyle konut almak isteyenler için 1 milyon TL'nin faiz oranları ve geri ödemesi şöyle:

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Konut kredisi faiz oranları ne? İşte 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi - Sayfa 4

Ziraat Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000

Taksit Tutarı: 28.966,10 TL

Faiz Oranı: % 2,79

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