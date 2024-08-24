Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 2 milyon TL'nin 10 yıl vadede aylık taksit tutarı
Krediyle ev almak isteyenler faiz oranlarını merak ediyor. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? Güncel faiz oranları ne? 2 milyon TL'ye hangi banka ne kadar faiz istiyor? İşte banka banka liste...
Yeni ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, banka banka konut kredisi faizlerini merak ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi.
Ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından 'En uygun konut kredisi veren bankalar' araştırması hız kazandı.
3 Peki krediyle konut almak isteyenler için 2 milyon TL'nin 10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları ne?
İşte güncel faiz oranları...
GARANTİ BANKASI
Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL
Faiz Oranı: %3,06
Toplam Ödeme: 7.561.992 TL