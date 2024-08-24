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  4. Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 2 milyon TL'nin 10 yıl vadede aylık taksit tutarı

Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 2 milyon TL'nin 10 yıl vadede aylık taksit tutarı

Krediyle ev almak isteyenler faiz oranlarını merak ediyor. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? Güncel faiz oranları ne? 2 milyon TL'ye hangi banka ne kadar faiz istiyor? İşte banka banka liste...

Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 2 milyon TL'nin 10 yıl vadede aylık taksit tutarı - Sayfa 1

Yeni ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, banka banka konut kredisi faizlerini merak ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi.

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 2 milyon TL'nin 10 yıl vadede aylık taksit tutarı - Sayfa 2

Ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından 'En uygun konut kredisi veren bankalar' araştırması hız kazandı.

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 2 milyon TL'nin 10 yıl vadede aylık taksit tutarı - Sayfa 3


3 Peki krediyle konut almak isteyenler için 2 milyon TL'nin 10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları ne?

İşte güncel faiz oranları...

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 2 milyon TL'nin 10 yıl vadede aylık taksit tutarı - Sayfa 4

GARANTİ BANKASI

Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL
Faiz Oranı: %3,06
Toplam Ödeme: 7.561.992 TL

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