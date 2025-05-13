Konut kredisi faizi yükseldi: 1 ve 1.5 milyon milyon TL'nin geri ödemesi geri ödemesi ne kadar oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 2 Mayıs ile sona eren haftada Konut kredilerinin hacmi 562,61 milyar TL oldu. Önceki hafta söz konusu rakam 559,26 milyar TL olmuştu. Böylece 1 haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 3,35 milyar TL arttı.