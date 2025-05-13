Konut kredisi faizi yükseldi: 1 ve 1.5 milyon milyon TL'nin geri ödemesi geri ödemesi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın son dönemde attığı sıkı para politikası adımlarının ardından konut kredisi oranlarında da dikkat çeken bir hareketlilik oldu. Geçen hafta yüzde 2,59 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,79’a yükseldi. Peki 500 bin, 1 milyon TL ve 1.5 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? En uygun konut kredisi faiz oranını hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 2 Mayıs ile sona eren haftada Konut kredilerinin hacmi 562,61 milyar TL oldu. Önceki hafta söz konusu rakam 559,26 milyar TL olmuştu. Böylece 1 haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 3,35 milyar TL arttı.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalar tarafından sunulan seçeneklere bakıldığında geçen hafta en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,59 seviyesindeydi. Bu hafta konut kredisi faiz oranı yüzde 2,79 seviyesine kadar çıktı.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
En düşük konut kredisi faiz oranı ise Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunuluyor.