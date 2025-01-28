Konut kredisi faizinde son durum ne? 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, konut kredilerinde 10-17 Ocak haftasında önceki haftalara göre sınırlı bir artış yaşandı. Söz konusu haftada konut kredisi hacmi, 516 milyar liradan 517,75 milyar liraya çıktı. 1,75 milyar liralık bu artış, son 13 haftanın da en düşük kredi talebi anlamına geliyor.