Konut kredisi faizinde son durum ne? 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indiriminin ardından en düşük konut kredisi faizi ev almak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın indirim kararının ardından politika faiz oranı yüzde 45,00 seviyesine çekildi. Bu hamleye mevduat faizleri hızlı tepki verdi. Bankalarca sunulan oranlarda yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi teklifi neredeyse kalmadı.
KONUT KREDİSİNDE DÜŞÜŞ OLDU MU?
Tüketicilerin gözü kredilere çevrildi. Konut kredisi oranları daha az miktarda ve daha yavaş geriliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ev hayali kuran binlerce kişinin yakından takip ettiği konut kredisi faizlerinde bu hafta yeni düşüş henüz yaşanmadı.
BDDK tarafından açıklanan verilere göre, konut kredilerinde 10-17 Ocak haftasında önceki haftalara göre sınırlı bir artış yaşandı. Söz konusu haftada konut kredisi hacmi, 516 milyar liradan 517,75 milyar liraya çıktı. 1,75 milyar liralık bu artış, son 13 haftanın da en düşük kredi talebi anlamına geliyor.
"FAİZDE YÜZDE 2 ÖNEMLİ BİR EŞİK"
Konut kredilerine dair sosyal medyada yaptığı anketin sonucunu paylaşan Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, “Konut kredisi faizleri kaça düşerse kredi kullanmayı düşünürsünüz diye sorduk. %2’nin altında %48,9’u, %1,5’in altında %80’i ve %1’in altında tüm katılımcılar kredi kullanacağını belirtiyor. Demek ki konutta %2 faiz oranı, temel eşik olarak görülüyor” dedi.