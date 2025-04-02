Konut kredisi faizleri 1,5 yılın dibinde! Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?
Konut kredisi faiz oranları yüzde 39,25’e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, konut almayı düşünenler için cazip bir finansman imkânı sunarken, 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödemesi değişti.
Konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Böylece son iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.
Faiz indirimleri, konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. TCMB verilerine göre, 21 Mart haftasında ortalama faiz oranı yüzde 39,25’e düştü. Bu oran, 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 seviyesindeyken, en yüksek seviye 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olarak kaydedilmişti.