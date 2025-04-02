Konut kredisi faizleri 1,5 yılın dibinde! Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Faiz indirimleri, konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. TCMB verilerine göre, 21 Mart haftasında ortalama faiz oranı yüzde 39,25’e düştü. Bu oran, 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 seviyesindeyken, en yüksek seviye 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olarak kaydedilmişti.