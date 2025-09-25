Konut kredisi faizlerinde güncel oranlar! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte rakamlar...
Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmayı hedefleyenlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Güncel faiz durumunu öğrenmek isteyenler bankaların sunduğu seçenekleri yakından inceliyor. 1 milyon TL tutarında çekilecek kredi için aylık ödeme tutarları ve toplam geri dönüş hesaplanırken, bankaların kampanyaları ve avantajlı fırsatları da karşılaştırılıyor. Ev almak isteyenler için işte bankalara göre konut kredisi faiz oranları…
Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faizlerindeki son durum açıklandı. Oranlardaki değişiklikler, alıcıların ödeme planlarını şekillendirirken farklı finansman alternatiflerini de gündeme taşıyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları duyuruldu.
Peki, 1 milyon TL kredi çekildiğinde aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oluyor?
İşte bankalara göre konut kredisi faiz oranları ve hesaplama...
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Halkbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,70 oran ve aylık 28.150,90 TL taksitle veriyor.
Toplam geri ödeme miktarı ise 3.378.108,00 TL olarak yansıyor.