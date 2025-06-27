Konut kredisi faizlerinde indirim: 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ev hayali kuranların takip ettiği konut kredisi oranlarında da aşağı yönlü hareketlilik başladı. Geçen hafta 10 yıl vadede yüzde 2,95 olan en düşük konut kredisi faizi bu hafta yüzde 2,89’a geriledi.