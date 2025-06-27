Konut kredisi faizlerinde indirim: 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Konut kredisi faiz oranlarında da hareketlilik başladı. Temmuzda faiz indirimi beklentileri öne çıkarken, geçen hafta yüzde 2,95 olan en düşük konut kredisi oranı bu hafta yüzde 2,89’a geriledi. Peki en uygun konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından temmuz ayında faiz indirimi beklentileri yükseldi.
Dikkatler bir yandan kredi faiz oranlarına çevrilirken, bazı kredilerde küçük miktarlarda da olsa düşüşler başladı.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Ev hayali kuranların takip ettiği konut kredisi oranlarında da aşağı yönlü hareketlilik başladı. Geçen hafta 10 yıl vadede yüzde 2,95 olan en düşük konut kredisi faizi bu hafta yüzde 2,89’a geriledi.