Konut kredisi faizlerinde son durum: 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?
TCMB’nin kritik faiz kararına 2 gün kala ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. 15 Nisan itibarıyla konut kredilerinde en düşük oranın yüzde 2,59 olarak devam ettiği ve diğer kredi türlerinde yaşanan faiz artışının konuta yansımadığı görülüyor. Peki en düşük konut kredisi oranını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL konut kredisinin 10 yıl vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalar tarafından sunulan kredilere bakıldığında diğer kredi türlerinde gözlemlenen faiz artışının konut kredilerinde yaşanmadığı ve en düşük oranın bu hafta da yüzde 2,59 olarak devam ettiği görülüyor.
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