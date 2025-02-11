Konut kredisi faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalarda konut kredisi faiz oranları ne? 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte konut kredisi ile ilgili merak edilenler...
Ocak ayı enflasyon rakamlarının yüzde 5,03 ile beklentileri aşmasının ardından Merkez Bankası da geçen haftaki enflasyon raporu sunumunda piyasalara “oto pilotta değiliz” mesajını verdi. Gelecek dönemdeki muhtemel faiz indirimlerinin “veri odaklı” olacağı sinyalini veren TCMB, sıkı para politikasının süreceğini vurguladı.
TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR
Öte yandan tahvil faizlerinde son 2 haftalık süreçte yükseliş yaşanıyor. 28 Ocak’ta yüzde 38,07 seviyesine gerileyen Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi, bu hafta başında 39,04 seviyesine kadar yükseldi.
Bütün bu gelişmeler, TCMB’nin aralık ve ocak ayındaki faiz indirimlerinin ardından gerilemeye başlayan tüketici kredisi faiz oranlarında da etkisini göstermeye başladı.