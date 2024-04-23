Konut kredileri güncellendi: 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenleri ilgilendiren liste belli oldu. Ev almak isteyenler en ucuz faiz oranları için araştırmaya girdi. Peki 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar oldu?
Konut kredisi faiz oranları banka banka yenilendi. Bu kapsamda 'En uygun konut kredisi veren bankalar' yakın takibe alındı. Ev almak isteyenler için 1.000.000 TL'nin 5 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.
Son güncellemelere göre 1 milyon TL'nin 5 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 40.088,62 TL
Toplam Ödeme: 2.419.637 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 40.493,16 TL
Toplam Ödeme: 2.444.849 TL