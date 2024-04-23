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Konut kredileri güncellendi: 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar?

Ev almak isteyenleri ilgilendiren liste belli oldu. Ev almak isteyenler en ucuz faiz oranları için araştırmaya girdi. Peki 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar oldu?

Konut kredileri güncellendi: 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Konut kredisi faiz oranları banka banka yenilendi. Bu kapsamda 'En uygun konut kredisi veren bankalar' yakın takibe alındı. Ev almak isteyenler için 1.000.000 TL'nin 5 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.

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Konut kredileri güncellendi: 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Son güncellemelere göre 1 milyon TL'nin 5 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri şöyle:

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Konut kredileri güncellendi: 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 40.088,62 TL

Toplam Ödeme: 2.419.637 TL

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Konut kredileri güncellendi: 1 milyon TL'nin 5 yıllık ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı:  %3,55

Aylık Taksit: 40.493,16 TL

Toplam Ödeme: 2.444.849 TL

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