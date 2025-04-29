Konut kredisinde 5 yıl mı, 10 yıl mı vade avantajlı? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası tarafından bu ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu'nda politika faiz oranı %46,00 seviyesine yükseltilmiş, gecelik borç verme faizi de %49,00’a çekilmişti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu hamlenin ardından piyasada kredi dilimlerinde oranlar “yukarı yönlü” güncellenmeye başlandı. Ancak kamu bankaları tarafından sunulan konut kredilerinde faizlerin sabit tutuluyor.