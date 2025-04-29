Konut kredisinde 5 yıl mı, 10 yıl mı vade avantajlı? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
TCMB’nin son faiz artırımı kararının ardından özel bankalarda konut kredisi oranları yükseldi. Kamu bankaları ise konut kredileri için uyguladığı faize dokunmadı. 5 yıllık vadede yüzde 2,79 olan en düşük konut kredisi, 120 ay vadede yüzde 2,59’a kadar düşüyor. Ancak 60 ayda toplam faiz yükü yüzde 116 olurken, 120 ay geri ödemede yüzde 229’a yükseliyor. Peki 1 milyon TL’nin geri ödemesinde 60 ve 120 ay vadede geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Merkez Bankası tarafından bu ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu'nda politika faiz oranı %46,00 seviyesine yükseltilmiş, gecelik borç verme faizi de %49,00’a çekilmişti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu hamlenin ardından piyasada kredi dilimlerinde oranlar “yukarı yönlü” güncellenmeye başlandı. Ancak kamu bankaları tarafından sunulan konut kredilerinde faizlerin sabit tutuluyor.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINI HANGİ BANKA VERİYOR?
Tüketiciler “en düşük faiz oranını hangi bankanın verdiğini” merak ediyor. Bankalarca sunulan oranlara bakıldığında ise Ziraat Bankası ve Halkbank, 5 yıl vadede yüzde 2,79 ve 10 yıl vadede yüzde 2,59 oranla en düşük seçenekleri sunuyor.
Bu oranlara göre örnek ödeme tabloları şöyle:
500 BİN TL KREDİNİN 60 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
-Kredi tutarı: 500 bin TL
-Kredi vadesi: 60 ay
-Kredi oranı: 2,79
-Kredi taksiti: 17 bin 262 TL
-Toplam geri ödeme: 1 milyon 59 bin 766 TL