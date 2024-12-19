Konut kredisinde 500 bin, 1 ve 2 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte tablo
Ev almayı düşünenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Peki 500 bin, 1 ve 2 milyon TL konut kredisinin 60 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar..
Konut piyasasında da dikkatler, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine çevrildi. TCMB, henüz faizlerde indirim yapmadı ancak satışlarda ve konut kredilerde, son 5 ayda hareketlilik yaşanıyor.
Son açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları, kasım ayında 153 bin 14 adet olarak kayıtlara geçti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 gibi ciddi oranda bir artış yaşandı.
BDDK verilerine göre ise 1 Kasım-6 Aralık arası dönemde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481,42 milyar TL’den 499,85 milyar TL’ye kadar yükseliş gösterdi.