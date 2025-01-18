Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Son güncellemelere göre 1,5 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı da değişti. Bankaların faiz oranı ne? İşte 1.5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte yanıtı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranlarında da düşüş oldu.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları, yüzde 2,84 seviyesine geriledi. Son güncellemelere göre 1,5 milyon TL'nin aylık taksitleri de değişti.
Peki 1.5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? Bankalardaki konut kredisi faizlerinde son durum ne?