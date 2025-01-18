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  4. Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Son güncellemelere göre 1,5 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı da değişti. Bankaların faiz oranı ne? İşte 1.5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte yanıtı...

Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranlarında da düşüş oldu.

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Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Gazete Duvar'da yer alan habere göre 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları, yüzde 2,84 seviyesine geriledi. Son güncellemelere göre 1,5 milyon TL'nin aylık taksitleri de değişti.

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Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

Peki 1.5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? Bankalardaki konut kredisi faizlerinde son durum ne?

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Konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

1,5 milyon TL'nin 60 aylık ödeme planı şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 52.928,56 TL

Toplam Ödeme: 3.198.973 TL

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