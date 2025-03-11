Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenler “en düşük faizli konut kredisini” araştırıyor. TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrası konut kredisinde yeni indirim gelmedi. Bu hafta konut kredisinde en düşük faiz oranı yüzde 2,68 olarak devam ediyor. Peki en uygun konut kredisi oranları hangi bankalarda? 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Geçen hafta Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz indiriminin ardından piyasalarda dikkatler bir yandan da konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Ev almak isteyenler bankalardaki en düşük faiz oranlarını merak ediyor. Bankalarca sunulan faiz oranlarına bakıldığında TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrası “yeni bir indirim gelmediği” görülüyor.
KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?
TCMB, geçen haftaki indirimiyle birlikte son 3 ayda politika faiz oranını toplam 750 baz puan indirdi ve %42,50 seviyesine çekti. Bankaların ise yeni faiz marjlarını değerlendirdiği ve yakın zamanda sınırlı da olsa kredi faizlerinde indirim yapabileceği öngörülüyo
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE?
Geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında %2,68 olarak gerçekleşen en düşük oran, bu hafta da devam etti.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKA VERİYOR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 11 Mart 2025 itibarıyla 120 ay vade için bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle:
1-Kuveyt Türk & Albaraka: %2,68
2-Vakıf Katılım: %2,74
3-TEB: %2,83
4-QNB: %2,84
5-Akbank: %2,85