Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Geçen hafta Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz indiriminin ardından piyasalarda dikkatler bir yandan da konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Ev almak isteyenler bankalardaki en düşük faiz oranlarını merak ediyor. Bankalarca sunulan faiz oranlarına bakıldığında TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrası “yeni bir indirim gelmediği” görülüyor.