  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konut kredisinde faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste

Konut kredisinde faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste

Konut kredisi çekmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak edip araştırıyor. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? İşte banka banka güncel oranlar...

Konut kredisinde faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 1

Yeni ev sahibi olmak isteyenler, banka banka konut kredisi faizlerini merak ediyor.

1 | 14
Konut kredisinde faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 2

Konut kredisi çekmek isteyenler tarafından 'En uygun konut kredisi veren bankalar' araştırılıyor.

2 | 14
Konut kredisinde faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 3

Krediyle konut almak isteyenler için 3 milyon TL'nin 10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.

3 | 14
Konut kredisinde faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste - Sayfa 4

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI

AKBANK:

Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 94.056 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 316 bin 388 TL

4 | 14