Konut kredisinde faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste
Konut kredisi çekmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak edip araştırıyor. Peki, hangi banka en uygun konut kredisi sunuyor? İşte banka banka güncel oranlar...
Yeni ev sahibi olmak isteyenler, banka banka konut kredisi faizlerini merak ediyor.
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Konut kredisi çekmek isteyenler tarafından 'En uygun konut kredisi veren bankalar' araştırılıyor.
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Krediyle konut almak isteyenler için 3 milyon TL'nin 10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.
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İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI
AKBANK:
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 94.056 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 316 bin 388 TL
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