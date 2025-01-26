Konut kredisinde faiz oranları geriledi: İşte 2 milyon TL'nin aylık geri ödemesi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı başında faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Karar sonrası konut kredisi faizlerinde de düşüşler yaşandı. Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için, 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. İşte konuya ilişkin detaylar...
Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için, 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. 120 ay (10 yıl) vadeli kredilerde faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor.
120 AY VADELİ 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA
Örnek olarak, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi, en düşük faiz oranı olan yüzde 2,79 ile kredi kullanırsa, aylık taksit ödemesi 57 bin 932 TL, yıllık maliyet oranı ise yüzde 39,72 olacaktır. Bu durumda, kredinin toplam geri ödeme tutarı 6 milyon 974 bin 417 TL'ye denk geliyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ise farklılık gösteriyor.
BANKA BANKA KONUT KREDİSİ TAKSİTLERİ VE TOPLAM ÖDEMELER
AKBANK
Faiz Oranı: % 2,85
Aylık Taksit: 59.025 TL
Toplam Ödeme: 7.107.415 TL