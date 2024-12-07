Konut kredisinde faiz oranlarında son durum ne? İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranlarındaki son duum da çok merak ediliyor. Son verilere göre 3 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksitleri de değişti. İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi...
Konut kredisinde ret oranlarının artması, ev fiyatlarının yükselmesi eskiye göre kullanımı da azalttı.
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Bankadan 3 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi aylık ve toplam olarak ne kadar ödeyecek? Bankaların konut kredisi faiz oranları ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin faiz oranı ve ödeme planı...
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