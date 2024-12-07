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  4. Konut kredisinde faiz oranlarında son durum ne? İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi

Konut kredisinde faiz oranlarında son durum ne? İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranlarındaki son duum da çok merak ediliyor. Son verilere göre 3 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksitleri de değişti. İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi...

Konut kredisinde faiz oranlarında son durum ne? İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 1

Konut kredisinde ret oranlarının artması, ev fiyatlarının yükselmesi eskiye göre kullanımı da azalttı.

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Konut kredisinde faiz oranlarında son durum ne? İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 2

Bankadan 3 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi aylık ve toplam olarak ne kadar ödeyecek? Bankaların konut kredisi faiz oranları ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin faiz oranı ve ödeme planı...

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Konut kredisinde faiz oranlarında son durum ne? İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

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Konut kredisinde faiz oranlarında son durum ne? İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve aylık ödemesi - Sayfa 4

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 99.365,08 TL

Toplam Ödeme: 11.950.069 TL

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