Konut kredisinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL?
Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından birçok özel banka konut kredisi oranlarını yukarı çekti. Ancak kamu bankalarında bu hafta da yüzde 2,59 oran devam ediyor. Buna göre 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi kaç TL oldu? Türkiye genelinde ortalama konut ve kira fiyatları hangi seviyelere ulaştı? Yıllık artılar nasıl gerçekleşti? Yatırımcısına en çok ve en az kazandıran şehir hangisi? İşte detaylar...
Merkez Bankasının geçen haftaki faiz artışının ardından dikkatler bir yandan da konut kredilerine çevrildi. Bu süreçte özel bankalarda konut kredisi oranlarının yükseldiği ve birçok bankada %3 seviyesini üzerine çıktığı görülüyor.
Ancak Ziraat Bankası ve Halkbank’ta konut kredisi oranları bu hafta da %2,59 olarak devam ediyor. Bu oran, aynı zamanda en düşük oran olarak da öne çıkıyor. Buna göre 120 ay vadeli kredilerde geri ödeme tabloları şöyle oluşuyor.
1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: %2,59
Taksit Tutarı: 27 bin 162 TL
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL