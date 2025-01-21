Konut kredisinde oranlar güncellendi! 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
BDDK verilerine göre konut kredilerinin hacmi 13 Aralık-10 Ocak döneminde yaklaşık 13 milyar lira arttı ve 516 milyar liraya ulaştı. Bankalar tarafından sunulan konut kredilerine bakıldığında, 120 ay vadede en düşük oran yüzde 2,79 olarak öne çıkıyor. Bu oranla 500 bin TL kredinin geri ödemesi 1 milyon 753 bin TL ve 1 milyon TL’nin geri ödemesi 3 milyon 493 bin TL’yi buluyor. Piyasada dikkatler, yeni faiz indirimi beklentilerine çevrildi…
Merkez Bankasının, 2025 yılının ilk faiz kararına sayılı günler kala, konut kredilerinde de hareketlilik devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 10 Ocak ile sona eren haftada konut kredilerinin büyüklüğü 516 milyar liraya ulaştı. Bir önceki haftaya göre konut kredileri yaklaşık 2,5 milyar liralık artış kaydetti.
Bu arada 13 Aralık ile biten haftada ise konut kredilerinin toplam hacmi 503,86 milyar lira seviyesinde bunuyordu. Böylece son 1 aylık dönemde kredilerdeki artış 13 milyar lira olarak gerçekleşti.
FİYATLARDA “REEL” DÜŞÜŞ
Geçen hafta TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verisine göre ise, 2024 yılında fiyatlar nominal olarak %29,40 oranında yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında, konut fiyatlarında geçen yıl reel olarak %10,40 oranında gerileme yaşandı. Bununla birlikte %25 sınırının kalmasıyla birlikte, son aylarda kiralarda da ciddi artışlar yaşanmıştı.