Konut kredisinde oranlar güncellendi! 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankasının, 2025 yılının ilk faiz kararına sayılı günler kala, konut kredilerinde de hareketlilik devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 10 Ocak ile sona eren haftada konut kredilerinin büyüklüğü 516 milyar liraya ulaştı. Bir önceki haftaya göre konut kredileri yaklaşık 2,5 milyar liralık artış kaydetti.