  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Yıl sonu yaklaşırken konut kredisi faiz oranları yeniden gündemde... Güncel verilere göre, 1 milyon TL’lik konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…

Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 1

Konut kredisi faiz oranları, bankalar tarafından belirlenen oranlara ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Vade süresi uzadıkça aylık taksitler düşerken toplam geri ödeme miktarı artıyor.

1 | 14
Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 2

1 MİLYON TL’NİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Banka verilerine göre 1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık geri ödeme ve toplam ödeme tutarları şöyle:

2 | 14
Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

3 | 14
Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar... - Sayfa 4

ALBARAKA

Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

4 | 14