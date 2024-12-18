Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Yıl sonu yaklaşırken konut kredisi faiz oranları yeniden gündemde... Güncel verilere göre, 1 milyon TL’lik konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…
Konut kredisi faiz oranları, bankalar tarafından belirlenen oranlara ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Vade süresi uzadıkça aylık taksitler düşerken toplam geri ödeme miktarı artıyor.
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1 MİLYON TL’NİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?
Banka verilerine göre 1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık geri ödeme ve toplam ödeme tutarları şöyle:
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