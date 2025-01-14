Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...

GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

TCMB’nin bu ayki faiz kararına sayılı günler kala gözler bir yandan konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. 23 Ocak’taki Para Politikası Kurulu kararı öncesinde konut kredisi faiz oranlarında da düşüşler devam ediyor. Konut kategorisindeki kredi/finansman için kritik bir eşik olan yüzde 3 ve altındaki faiz/kâr payı oranı sunan banka sayısında her geçen gün artışlar dikkat çekiyor.