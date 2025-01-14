Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...
TCMB’nin aralık ayındaki faiz indiriminin ardından yüzde 3 ve altında konut kredisi/finansmanı sunan banka sayısı hızla artıyor. 60 ay vadede yüzde 2,84 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, 120 ay vadede 2,79’a kadar geriledi. Bu arada 1 milyon TL konut kredisinin 60 ayda geri ödemesi 2 milyon 110 bin TL olurken, 120 ay vadede 3 milyon 494 TL’ye kadar çıkıyor. 10 yılda yüzde 250’ye yaklaşan faiz yükünün, 5 yılda yüzde 110’a kadar gerilediği görülüyor...
Tüketicilerin konut kredisi taleplerinde son dönemde yaşanan yükseliş, yıl başı haftasında da devam etti.
BDDK verilerine göre 27 Aralık-3 Ocak haftasında konut kredilerinin toplam hacmi 511,22 milyar liradan 513,34 milyar liraya çıktı. Söz konusu dönemde yaklaşık 2,12 milyar liralık artış kaydedildi. Tatil etkisiyle, haftalık kredi hacminde bir miktar düşüş gözlemlendi.
GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA
TCMB’nin bu ayki faiz kararına sayılı günler kala gözler bir yandan konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. 23 Ocak’taki Para Politikası Kurulu kararı öncesinde konut kredisi faiz oranlarında da düşüşler devam ediyor. Konut kategorisindeki kredi/finansman için kritik bir eşik olan yüzde 3 ve altındaki faiz/kâr payı oranı sunan banka sayısında her geçen gün artışlar dikkat çekiyor.
120 AY VADEDE EN UZCUZ KONUT KREDİLERİ
14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadede %3 ve altında konut kredisi/finansmanı sunan bankalar ve faiz/kâr payı oranları şöyle sıralanıyor: