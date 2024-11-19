Konut kredisiyle ev almanın bedeli: Peki 1 milyon lira kredi çeken ne kadar ödeyecek?
Türkiye’de konut kredisi kullanımı, faiz oranlarındaki dalgalanmalara rağmen yükseliş gösteriyor. Ancak, 1 milyon lira kredi çeken bir kişinin toplam geri ödemesi, faiz oranlarına bağlı olarak ana paranın üç katını bulabiliyor. En düşük faiz oranlarında dahi geri ödeme tutarı dikkat çekici seviyelerde.
Türkiye’de konut alımları genellikle konut kredileriyle ilişkilendirilir. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte satışlar artış gösterirken, oranların yükselmesi satışlarda düşüşe yol açıyor.
Bu yıl konut kredili satışlar kredi faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle diplerdeydi. Ancak geçen ay kredi kullanımında sıçrama yaşandı. Ocakta krediyle alınan konut sayısı 5 bin 915 adet ve kredili konutun payı yüzde 7.4 iken, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278.2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 12.8’ye çıktı. Ocak-ekim döneminde ise kredi alımı geçen yılın yüzde 31.9 gerisinde. 10 ayda kredi kullanımı 113 bin 405 oldu.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağına dair beklentiler bu durumu etkiliyor. Politika faizlerindeki düşüşün, 2025’ten itibaren konut kredisi faizlerine de yansıması bekleniyor. Konut kredisi faizleri düştüğünde ise genellikle konut fiyatlarında artış yaşanıyor; geçmişte bu durum sıkça gözlemlendi.
Fiyatlar yükselmeden ev sahibi olmak isteyenler bankalara başvuruyor. Bu süreçte yüksek faiz oranlarıyla kredi kullananlar, faizler düştüğünde yapılandırma hakkından faydalanabiliyor. Kısa vadede yüksek faiz maliyetini göze alanlar, konut fiyatlarındaki olası artışlara karşı kendilerini koruyabiliyor. Ancak, kredi alırken bankayla yapılandırma koşullarını önceden öğrenmek büyük önem taşıyor.