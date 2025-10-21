Konut satışları yükseldi, fiyatlar uçtu: İşte en çok prim yapan ve en az değerlenen 15 şehir
Türkiye genelinde konut satışları yüksek faiz ortamına rağmen Ocak-Eylül 2025 döneminde 19,2 arttı ve 1 milyon 128 bin 727 adet oldu. Bu süreçte ortalama konut fiyatı yüzde 23,47 artarken; Güney Doğu Anadolu’daki 5 ilde primler yüzde 40’ı geçti. Fiyatlarda zirvede yer alan Muğla, en az değer artışı ile dikkat çekti. 3 büyük şehir ise en fazla prim yapan 15 şehir arasına giremedi. İşte 9 ayda konut fiyatlarının en çok ve en az arttığı ilk 15 şehir…
Bu yıl borsa ve döviz kullarındaki zayıf görünüm ve atın fiyatlarındaki yüksek getirinin ardından, yatırımcılar rotasını yeniden gayrimenkule çevirmeye başladı.
Türkiye genelinde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen yılın ilk 9 ayında 19,2 arttı. Aynı dönemde toplam konut satışları ise 1 milyon 128 bin 727 adet olarak gerçekleşti.
Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 adet konut alımı gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek “eylül konut satışı” olarak kayıtlara geçti.
KONUT ALIMI NEDEN ARTIYOR?
TCMB’nin orta vadede faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, konut fiyatlarının reel olarak düşük seyretmesi, gelecekte fiyat artışı beklentisi ve kiralarda yaşanan yükseliş vatandaşları konut alımı için teşvik etti.