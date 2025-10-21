Konut satışları yükseldi, fiyatlar uçtu: İşte en çok prim yapan ve en az değerlenen 15 şehir

Bu yıl borsa ve döviz kullarındaki zayıf görünüm ve atın fiyatlarındaki yüksek getirinin ardından, yatırımcılar rotasını yeniden gayrimenkule çevirmeye başladı.

Türkiye genelinde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen yılın ilk 9 ayında 19,2 arttı. Aynı dönemde toplam konut satışları ise 1 milyon 128 bin 727 adet olarak gerçekleşti.