Konut sektörü alarm veriyor! Ev sahipliği oranı düştü, kiralıkta sorunu büyüyor
Son yıllarda ev sahipliği oranı yüzde 61’den yüzde 55’lere kadar düştü, kiralık ihtiyacı yüzde 27’ye çıktı. Kiralık konuta olan ihtiyacın artması, kira bedellerinin artışında en önemli etken olarak ‘alarm zilleri’ çaldırıyor...
Türkiye’de enflasyona paralel yükselen faizler, konut kredisi kullanımını dip seviyelere indirdi. Bir dönem yüzde 50’lerin üzerinde olan ‘kredi kullanarak konut edinme’ oranı son dönemde yüzde 10’lara kadar indi.
Bu da ev sahipliği-kiracı dengesini derinden sarstı, kiralar katlandı. Bunun üzerine devlet geçtiğimiz iki yıl boyunca kira artışına yüzde 25 sınırını getirdi ancak bu da kavgaların, kira davalarının patlama yaşamasına sebep oldu.
1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kira artış oranında yüzde 25 sınırı kalkıyor. Artış oranı önceki uygulamada olduğu gibi, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması kadar olabilecek.
Ancak ev sahipliği oranının düşük olması, kiralık konuta talebin artmasını ve dolayısıyla kira bedellerinin hızlı artışını gündeme getiriyor.