Konut sektöründe kriz kapıda mı? İşte uzmanlardan yorumlar...
Son dönemde konut alım satımındaki düşüş devam ediyor. Bu durum inşaat alanında faaliyet gösteren diğer sektörleri de etkiliyor. Uzmanlar uzun vadede kira fiyatlarının daha da artırabileceğini belirtiyor.
Konut satışları düştü, inşaat sektöründe de daralma görüldü. Bu durum birçok sektörü etkileyecek hale geldi.
Uzman isimler konu şu ifadelerle yorumladı:
“Bununla ilgili yani tedarikçi firmalar tabii ki zorluk çekecektir. Örnek veriyorum; bir kapı pencere firması, fayans üreten bir firma inşaat sektörü yavaşladığında, durma noktasına geldiğinde tedarik edeceği ürünleri satamayacağı için sektörde daralma, piyasada bir krize neden olabilir. Birçok firmanın kapanmasına neden olabilir”
“Mobilya sektörü olarak konut üretiminin azalması aslında, mobilya üretiminin belli bir oranda azalmasına sebebiyet veriyor”
Ağustos 2022'de yıllık reel fiyat artışı yüzde 65,8'e ulaştı. Bu tarihten sonra satışlar hızla düşmeye başladı. 6 Şubat depreminin ardından kısmen yükselse de şu an negatif değerlere inmiş durumda.