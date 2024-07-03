Konut sektöründe kriz kapıda mı? İşte uzmanlardan yorumlar...

“Bununla ilgili yani tedarikçi firmalar tabii ki zorluk çekecektir. Örnek veriyorum; bir kapı pencere firması, fayans üreten bir firma inşaat sektörü yavaşladığında, durma noktasına geldiğinde tedarik edeceği ürünleri satamayacağı için sektörde daralma, piyasada bir krize neden olabilir. Birçok firmanın kapanmasına neden olabilir”