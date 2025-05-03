Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde faiz oranı ne? 100 bin, 250 bin, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne?
Faiz oranlarındaki yüksek seyre rağmen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 25 Nisan ile biten haftada toplam tüketici kredisi hacmi 25 milyar TL arttı. Bu artış, son 6 haftanın da en hızlı yükselişi anlamına geliyor. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranları ne ve hangi bankalar veriyor? 100 bin TL ihtiyaç, 1 milyon TL konut ve 250 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici kredilerinde son 6 haftanın en hızlı artışı gerçekleşti.
25 Nisan ile biten söz konusu haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 229 milyar liraya yükseldi. Bir önceki hafta toplam kredi hacmi 2 trilyon 204 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Böylece kredi hacminde yaklaşık 25 milyar liralık bir artış oldu.
EN HIZLI ARTIŞ HANGİ KREDİ TÜRÜNDE?
Kategori bazında (TL cinsinden) bakıldığında ise konut kredilerinin büyüklüğü 559 milyar 259 milyon lira,
taşıt kredisi hacmi 64 milyar 38 milyon lira ve ihtiyaç kredisi hacmi ise 1 trilyon 605 milyar 797 milyon lira oldu. Söz konusu haftada ihtiyaç kredileri yaklaşık 30 milyar TL yükselerek “en hızlı artışı” kaydetti.