Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde faiz oranı ne? 100 bin, 250 bin, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne?

EN HIZLI ARTIŞ HANGİ KREDİ TÜRÜNDE?

Kategori bazında (TL cinsinden) bakıldığında ise konut kredilerinin büyüklüğü 559 milyar 259 milyon lira,

taşıt kredisi hacmi 64 milyar 38 milyon lira ve ihtiyaç kredisi hacmi ise 1 trilyon 605 milyar 797 milyon lira oldu. Söz konusu haftada ihtiyaç kredileri yaklaşık 30 milyar TL yükselerek “en hızlı artışı” kaydetti.