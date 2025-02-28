Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte 25, 250 ve 1 milyon TL’nin ödemesi

Bu arada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü geçen hafta 2 trilyon 92 milyar 859 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 531,60 milyar lirası konut, 68,38 milyar lirası taşıt ve yaklaşık 1 trilyon 493 milyar lirası da ihtiyaç kredilerinden oluştu.