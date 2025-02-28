Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte 25, 250 ve 1 milyon TL’nin ödemesi
Merkez Bankası'ndan gelecek hafta faiz indirimi beklenirken bu hafta en düşük kredi oranlarına bakıldığında konutta yüzde 2,74, taşıtta yüzde 3,15 ve ihtiyaç kredisinde yüzde 2,99 oranları öne çıktı. Peki kredilerde en düşük oranlar hangi bankalarda? 125, 250 ve 1 milyon TL’nin geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre; tüketici kredilerinin toplam tutarı 21 Şubat haftasında 1 milyar 935 milyon lira arttı. Bu tutar, son 5 haftanın da en düşük artışı...
Bu arada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü geçen hafta 2 trilyon 92 milyar 859 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 531,60 milyar lirası konut, 68,38 milyar lirası taşıt ve yaklaşık 1 trilyon 493 milyar lirası da ihtiyaç kredilerinden oluştu.
TÜKETİCİ BEKLEMEYE GEÇTİ
Bankacılık kaynakları, tüketicilerin gelecek hafta Merkez Bankası'nın “faiz indirimi” öngörüsüyle bekleyişe geçmesinin etkisiyle kredilerde de talebin bir miktar hız kestiğini ifade ediyor.