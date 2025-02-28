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Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte 25, 250 ve 1 milyon TL’nin ödemesi

Merkez Bankası'ndan gelecek hafta faiz indirimi beklenirken bu hafta en düşük kredi oranlarına bakıldığında konutta yüzde 2,74, taşıtta yüzde 3,15 ve ihtiyaç kredisinde yüzde 2,99 oranları öne çıktı. Peki kredilerde en düşük oranlar hangi bankalarda? 125, 250 ve 1 milyon TL’nin geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte 25, 250 ve 1 milyon TL’nin ödemesi - Sayfa 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre; tüketici kredilerinin toplam tutarı 21 Şubat haftasında 1 milyar 935 milyon lira arttı. Bu tutar, son 5 haftanın da en düşük artışı...

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Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte 25, 250 ve 1 milyon TL’nin ödemesi - Sayfa 2

Bu arada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü geçen hafta 2 trilyon 92 milyar 859 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 531,60 milyar lirası konut, 68,38 milyar lirası taşıt ve yaklaşık 1 trilyon 493 milyar lirası da ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte 25, 250 ve 1 milyon TL’nin ödemesi - Sayfa 3

TÜKETİCİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Bankacılık kaynakları, tüketicilerin gelecek hafta Merkez Bankası'nın “faiz indirimi” öngörüsüyle bekleyişe geçmesinin etkisiyle kredilerde de talebin bir miktar hız kestiğini ifade ediyor.

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Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte 25, 250 ve 1 milyon TL’nin ödemesi - Sayfa 4

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE? 1 MİLYON TL'NİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu haftanın son işlem gününde bankalarca sunulan en düşük kredi faiz oranı konutta yüzde 2,74 oranı öne çıktı.

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