Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde son durum: 100, 250 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Tüketici kredilerinde büyüme eğilimi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 7 Mart ile biten haftada 2 trilyon 122,36 milyar lira oldu.

Bir önceki hafta kredi hacmi 2 trilyon 117,10 milyar lira düzeyindeydi. Böylece söz konusu bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 5,26 milyar liralık artış yaşandı.