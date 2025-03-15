Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde son durum: 100, 250 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
TCMB’den son 3 ayda gelen 750 baz puanlık faiz indiriminin ardından tüketiciler kredi faiz oranlarını merak ediyor. Peki en düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar..
Tüketici kredilerinde büyüme eğilimi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 7 Mart ile biten haftada 2 trilyon 122,36 milyar lira oldu.
Bir önceki hafta kredi hacmi 2 trilyon 117,10 milyar lira düzeyindeydi. Böylece söz konusu bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 5,26 milyar liralık artış yaşandı.
İhtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 516,89 milyar TL oldu.
Konut kredilerinin büyüklüğü 538,11 milyar TL olarak gerçekleşti.
Taşıt kredileri ise 67,35 milyar TL hacimle son sırada yer aldı.
TAŞIT KREDİSİ HACMİNDE DÜŞÜŞ
7 Mart haftasında kredi hacminde en yüksek artış 3,24 milyar TL ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti. Konut kredileri hacminde de 3,11 milyar liralık artış gözlemlendi. Taşıt kredilerinin büyüklüğü ise 1,08 milyar lira gerileme kaydetti.
Bu arada TCMB’den son 3 ayda gelen 750 baz puanlık faiz indiriminin ardından tüketiciler son dönemde “en düşük faizli kredileri” merak ediyor. Politika faizinin %42,50 seviyesin çekilmesi ile kredi faizlerinde de aşağı yönlü hareket başladı. Bu gelişmeler, kredi talep etmeye hazırlanan tüketicileri de harekete geçirdi.