Konut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehir
Türkiye’de Ocak-Temmuz 2025 döneminde konut satışları %24,2 artarak 834 bin 751 adede yükseldi. Yüksek faiz ortamına rağmen bu veri, tüm zamanların en yüksek ikinci 7 aylık performansı oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir satışlarda ilk 3’te yer aldı. 3 büyük il hariç tutulduğunda 7 aylık dönemde konut alımlarının en yüksek seyrettiği ve yatırımcının en fazla ilgi gösterdiği ilk 10 şehir hangileri oldu? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayına ilişkin konut satışları dün açıklanmıştı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,4 yükseldi ve 142 bin 858 adet olarak gerçekleşti.
Bu satışların 18 bin 425 adedi kredi çekilerek gerçekleşti. Toplam içinde kredili satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti.
OCAK-TEMMUZ PERFORMANSI
Bu arada Ocak-temmuz döneminde satışlar %24,2 artarak 834 bin 751 adede yükseldi. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz rakamı oldu. 7 aylık zirve, 854 bin 126 adet satışla 2020’de görülmüştü.