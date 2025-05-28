Konut yatırımcısına en çok hangi iller kazandırdı? İşte enflasyona karşı galip gelen şehirler...
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından açıklanan verilere göre; büyük şehirlerde Diyarbakır, Erzurum ve Manisa son 1 yılda konut fiyatlarındaki değer artışı ile enflasyona karşı galip geldi. Aydın, Malatya ve Muğla ise nominal değer artışında son sıralarda yer aldı. Bu şehirler reel anlamda en fazla değer kaybının yaşandığı iller olarak da öne çıktı.
Konut piyasasında dikkat çeken fiyatlamalar devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından açıklanan “Sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre;
-Nisan ayında ülke genelinde reel satış fiyatı yüzde -8,9 geriledi.
-Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı İstanbul’da yüzde -8,6, Ankara’da yüzde -2,8 ve İzmir’de yüzde -5,9 olarak ölçüldü.
-Türkiye genelinde ortalama satılık konut (ilan) metrekare fiyatı 35 bin 479 TL oldu.
-Nominal olarak 1 yılda İstanbul’da yüzde 26, Ankara’da yüzde 34 ve İzmir’de yüzde 29,8 artış yaşandı.
EN ÇOK YÜKSELEN BÜYÜKŞEHİRLER
Geçen ay Türkiye genelinde yıllık bazda satılık konut fiyatlarında (nominal olarak) en fazla artışın yaşandığı iller şöyle: