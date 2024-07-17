Konutta 'ortak' kredi dönemi: 5 kişi 2 milyon TL kredi çekerse ayda ne kadar öder? İşte hesap

Bu kredi türünde ayrıca hissedarların adına da ortak tapu çıkmış oluyor. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne de kredi kullandırılabiliyor. Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre belirleniyor.”