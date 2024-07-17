Konutta 'ortak' kredi dönemi: 5 kişi 2 milyon TL kredi çekerse ayda ne kadar öder? İşte hesap
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Birden fazla kişinin ortak kredi çekerek bir konutu alabileceği ortak konut kredisi ev sahibi olabilme konusunda yeni bir dönemi başlatacak. Bu kredi türü, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımlarını finanse etmelerine olanak tanıyor. Bankalar, kredi başvurusunda bulunan her bireyin gelir durumunu değerlendiriyor ve kredi tutarını belirliyor" dedi.
Birden fazla kişinin ortak kredi çekerek bir konutu alabileceği ortak konut kredisi ev sahibi olabilme konusunda yeni bir dönemi başlatıyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Ortak Konut Kredisi, en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek yüksek tutarlarda konut kredisi kullanmalarına olanak tanıyor. Bu kredi türü, taksit ödemelerinin ortaklar arasında bölüşülmesi sayesinde konut alımını daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi hedefliyor.
Bu kredi türünde ayrıca hissedarların adına da ortak tapu çıkmış oluyor. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne de kredi kullandırılabiliyor. Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre belirleniyor.”
Mevcut koşullarda orta gelirlilerin dahi ev alma imkanının zorlaştığını ifade eden Özelmacıklı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kredi ile birden fazla kişinin gelir beyanıyla, yüksek tutarlarda taksitlerin kolayca ödeme imkanları sunuluyor. Bu kredi türü, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımlarını finanse etmelerine olanak tanıyor.