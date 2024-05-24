Konutta ortak kredi dönemi başladı!

200 bin TL kredi çeken bir bireyin 36 ay vade ile aylık ödemesi normalde 11.000 TL iken, bu tutar Ortak Konut Kredisi ile beş kişi arasında bölündüğünde kişi başı aylık taksit 2.200 TL’ye düşüyor. Bu, kredinin daha ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ev sahibi olmasına olanak tanıyor.