Konutta ortak kredi dönemi başladı!
Türkiye'de konut kredisi faiz oranlarının hızla yükselmesi, birçok vatandaşı zorluyor. Bu duruma çözüm getirmek isteyen Ziraat Bankası, yenilikçi bir kredi modeli olan "Ortak Konut Kredisi"ni hayata geçirdi...
Ortak Konut Kredisi, en az iki, en fazla beş kişi tarafından kullanılabilen bir kredi türü. Bu model, birden fazla kişinin gelir beyanlarını birleştirerek yüksek tutarlı kredileri daha kolay bir şekilde geri ödeyebilmesini sağlıyor. Böylece, aylık taksitler önemli ölçüde hafifliyor.
Kredinin özellikleri
Ortak Konut Kredisi’nin sunduğu avantajlar ve özellikler şu şekilde:
Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek konuluyor.
Banka, gerekli gördüğünde ek teminat talep edebiliyor.
Kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası seçenekleri sunuluyor.
200 bin TL kredi çeken bir bireyin 36 ay vade ile aylık ödemesi normalde 11.000 TL iken, bu tutar Ortak Konut Kredisi ile beş kişi arasında bölündüğünde kişi başı aylık taksit 2.200 TL’ye düşüyor. Bu, kredinin daha ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ev sahibi olmasına olanak tanıyor.
Başvuru ve detaylar
Ortak Konut Kredisi’ne başvurmak için en az iki, en fazla beş kişi bir araya gelmelidir. Kredi miktarı, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından belirlenen konut değeri üzerinden hesaplanır. BDDK tarafından belirlenen maksimum kredi tutarlarına göre işlem yapılır.