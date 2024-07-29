Konutta rüzgar tersine mi döndü? Mülk sahipleri fiyat kırdı, pazarlık avantajı doğdu

Uzmanlar şu anda sıfır ve ikinci el konutlarda bir avantaj olduğunu söylüyor. Özellikle mevduat faizlerinde yaşanan yükselişlerle birlikte mülk sahipleri evlerini satıp yatırımlarını mevduatta değerlendirmek istiyor. Bu nedenle mülklerini elden çıkarmak isteyenler fiyat kırmaya başladı.