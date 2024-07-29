Konutta rüzgar tersine mi döndü? Mülk sahipleri fiyat kırdı, pazarlık avantajı doğdu
Son dönemde inşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar konut fiyatlarını aştı. Müteahhitlerin fiyatları maliyetlere yansıtamadığı ve kardan vazgeçtikleri belirtiliyor. Ayrıca mevduata dönmek isteyen, nakde ihtiyacı olan ya da farklı bir yatırım planlayan mülk sahipleri konutu satmak için fiyat kırdı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Konut fiyatları 7 aydır enflasyonun altında artış gösteriyor. İnşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar mevcut konut fiyatlarının da üzerine çıktı. Bu durum konut üretimi yapan müteahhitlerin kardan vazgeçerek satış yapmasına yol açıyor.
Uzmanlar şu anda sıfır ve ikinci el konutlarda bir avantaj olduğunu söylüyor. Özellikle mevduat faizlerinde yaşanan yükselişlerle birlikte mülk sahipleri evlerini satıp yatırımlarını mevduatta değerlendirmek istiyor. Bu nedenle mülklerini elden çıkarmak isteyenler fiyat kırmaya başladı.
Konuyla ilgili detayları Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Son dönemde inşaat maliyetlerinde önemli bir artış var. Hatta bu noktada en çok maliyeti etkileyen unsur işçilik endeksidir. Mayıs ayında açıklanan yıllık inşaat maliyet endeksine baktığımızda yüzde 72.78 seviyesinde artışlar yaşandı.
"Konut fiyatları enflasyona göre ucuzladı"
Mayıs ayında Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine baktığımızda konut fiyatlarının reel bazlı düştüğünü görüyoruz. Yıllık bazda konut fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında yüzde 14.9 seviyesinde ucuzladığını söylemek mümkün.